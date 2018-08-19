Ученые установили, кто был похоронен в обнаруженном черном саркофаге

Ученые, исследующие останки из черного саркофага, который нашли в египетском городе Александрии, установили, кто был похоронен в нем.

В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров обнаружили нетронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет. Египетские власти вскрыли саркофаг и обнаружили в нем три поврежденные водой мумии, захороненные, предположительно, в IV-III веке до нашей эры.Как сообщило Министерство по делам памятников древности, ученым, в частности, удалось установить пол и приблизительный возраст похороненных в саркофаге. Это двое мужчин (первый: 35-39 лет, рост 160-165,5 сантиметра и второй: 40-44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179-184,5 сантиметра) и одна женщина (20-25 лет, рост от 160 до 164 сантиметров).

«Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — сказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.