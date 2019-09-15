Ученые рассказали о пользе грейпфрута

Этот цитрус необходимо включить в рацион питания тем, кто мечтает избавиться от лишних килограммов. Однако некоторым людям грейпфрут противопоказан, пишет «Волгоградская правда».

По словам специалистов, благодаря содержанию нарингина грейпфрут помогает похудеть. Это вещество способствует удалению из организма излишней жидкости, что приводит к сжиганию накопленных в клетках жиров и выведению шлаков и токсинов.

Кроме того, грейпфрут помогает избавиться от усталости. Он дает необходимый заряд энергии, улучшает концентрацию внимания, положительно влияет на эмоциональность, аппетит и память.

Этот цитрус также советуют есть перед сном, чтобы справиться с бессонницей.

Еще одно полезное свойство грейпфрута – снижение уровня холестерина в организме и общий омолаживающий эффект. Людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эксперты рекомендуют употреблять цитрус с мякотью красного цвета ввиду большего содержания антиоксидантов.

Грейпфрут полезен для организма, но в некоторых ситуациях наносит вред. В плодах содержатся фуранокумарины, которые подавляют активность цитохрома в печени, отвечающего за распад ряда медикаментов. Потому при употреблении фрукта действие некоторых лекарств усиливается, иногда в несколько раз, что чрезвычайно опасно для здоровья человека.

Исключить грейпфрут из рациона питания также стоит при гастрите, так как возможно повреждение слизистой желудка.

И последнее: если употреблять в день более ¼ плода, риск развития рака груди повышается на 30%. Фрукт увеличивает проникновение ультрафиолетовых лучей в кожу. Однако это утверждение актуально для женщин, живущих в жарких климатических зонах с высокой активностью солнца, при условии, что они будут есть грейпфрут в таком количестве ежедневно и круглый год.