Ученые рассказали, как таяние мегаайсберга повлияет на уровень моря

«Хотя эти цифры кажутся нам небольшими, они отражают лишь небольшую часть реального роста уровня моря — тают и наземные ледники, и ледовые массивы Гренландии и континентальной Антарктики. Если подобные тенденции продолжатся, то рост уровня моря начнет сильно влиять на жизнь островных государств и прибрежных городов», — заявил Николас Барранд из Университета Бирмингема (Великобритания).

Климатологи, океанологи и другие ученые достаточно долгое время считали, что изменение климата грозит уничтожением в основном северным запасам льда на Земле — ледникам Гренландии и Северной полярной ледовой шапке.

В последние годы это представление начало меняться, так как ученые обнаружили свидетельства того, что первыми могут исчезнуть не северные льды, а часть ледников Антарктиды, что приведет к катастрофическому росту уровня моря.

Таяние гигантского осколка ледника Ларсена, отделившегося от Антарктиды в прошлом году, повысит уровень моря всего на несколько миллиметров. Разрушение других ледовых массивов вызовет гораздо более опасные последствия, говорится в публикации журнала Cryosphere.