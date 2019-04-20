Ученые рассказали, как снизить риск смерти после инфаркта в пять раз

Отсутствие завтрака и ужин перед сном связаны с повышенным риском смерти после сердечного приступа. Такой вывод сделали ученые из Бразилии, сообщает портал EurekAlert!.

Как выяснили специалисты, совмещение этих привычек значительно усугубляет последствия инфаркта, приводит к стенокардии, а также может вызвать повторный сердечной приступ.

Кардиологи провели исследование, в котором приняли участие 113 пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Средний возраст добровольцев составил 60 лет. Ученые фиксировали режим питания больных в отделении интенсивной терапии после сердечного приступа. Около 58 процентов участников пропускали завтрак по крайней мере три раза в неделю, 51 процент — ужинали перед сном. Обе вредные привычки наблюдались у 41 процента добровольцев.

Выяснилось, что отказ от завтрака в сочетании с поздним ужином в четыре-пять раз повышает вероятность смерти или повторного сердечного приступа, а также стенокардии в течение 30 дней после инфаркта.

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Как отмечают исследователи, корректировка режима питания — «относительно недорогой и простой способ» улучшить показатели сердечно-сосудистой системы.

«Хороший завтрак включает в себя молочные продукты (обезжиренного или маложирного молока, йогурта и сыра), углеводы (цельнозерновой хлеб, бейглы, крупы) и цельные фрукты. Он должен составлять от 15 до 35 процентов суточной нормы потребления калорий», — говорит доктор Маркос Миникуччи из государственного университета Сан-Паулу.

По его словам, ужинать необходимо минимум за два часа до сна.