Ученые рассказали как надо бороться с глобальным потеплением

Ограничить повышение средней глобальной температуры в 1,5 градуса по Цельсию удастся, только если полностью отказаться от введения в строй новых производств, выбрасывающих в атмосферу диоксид углерода — таких как, к примеру, угольные электростанции. Такой прогноз содержится в отчете группы исследователей, выдержки из их доклада было опубликовано агентством dpa.

«Наши результаты показывают, что на Земле нет места новым сооружениям, в результате работы которых образуются эмиссии углекислого газа, — если мы хотим достичь международно установленных климатических целей», — подчеркнул один из соавторов публикации — Стивен Дэвиса из Калифорнийского университета в Ирвайне.

По его словам, существующие промышленные объекты должны быть выведены из эксплуатации раньше, если их не удастся технологически модернизировать таким образом, чтобы положить конец выбросам CO2. По словам исследователей, альтернативой может стать забор излишек углекислого газа из атмосферы, однако подобные методики пока не нашли широкого распространения.

DW