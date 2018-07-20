Ученые рассказали, как изменится походка человека на Луне

Такие результаты были получены на стендах, которые НИИ использовал раньше — сейчас у института есть новые установки, которые позволяют регулировать угол наклона в зависимости от того, что что именно имитируется — полет в межпланетном пространстве, или гравитация других небесных тел, отличная от земной.

Для создания лунных условий платформа с испытуемым выставляется на угол 9,6°, из-за чего на опору воздействует лишь одна шестая массы человека — как в условиях лунной гравитации. Для создания условий межпланетного полета платформу выставляют на угол порядка —15°, то есть «космонавт» лежит немного вниз головой.