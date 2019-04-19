Ученые расшифровали ДНК крестоносцев

Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители. Результаты первого анализа ДНК «воинов веры» были представлены в American Journal of Human Genetics, сообщает РИА Новости.

«Мы получили уникальную возможность раскрыть происхождение простых крестоносцев. Они были не только европейцами – оказалось, что в то время Ближний Восток был невероятно пестрым с генетической точки зрения. И выходцы из Европы, и местные жители и их общие потомки сражались, жили и умирали бок о бок друг с другом», — рассказывает Марк Хабер из Института Сангера в Хинкстоне (Великобритания).