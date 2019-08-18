Ученые показали Землю глазами инопланетян — ФОТО

 Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Как передает РИА Новости, об этом сообщает журнал Science.

Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю через телескопы.
Исследователи Корнеллского университета использовали около 10 тысяч снимков Земли, полученных специалистами NASA с помощью спутника Deep Space Climate Observatory. Эти изображения получали на десяти отдельно взятых длинах волн в течение 2016 и 2017 годов.
Этот метод не позволит получить точное изображение экзопланеты, но даст возможность понять, есть ли на ней океаны, облака и ледяные шапки, то есть условия потенциально обитаемого мира.
| 2019-08-18T20:59:59+00:00 18 августа 2019, 21:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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