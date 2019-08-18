Ученые показали Землю глазами инопланетян — ФОТО

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Как передает РИА Новости, об этом сообщает журнал Science.

Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю через телескопы.

Исследователи Корнеллского университета использовали около 10 тысяч снимков Земли, полученных специалистами NASA с помощью спутника Deep Space Climate Observatory. Эти изображения получали на десяти отдельно взятых длинах волн в течение 2016 и 2017 годов.