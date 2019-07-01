Ученые подсчитали число жертв алкоголизма в США

Каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина, живущая в США, становятся жертвами своего собственного или чужого алкоголизма. Это говорит о серьезной недооценке последствий злоупотребления спиртным, пишут ученые в Journal of Studies on Alcohol & Drugs.
«Пьющие мужчины угрожают не только самим себе, но и своей семье и другим окружающим. Свобода употреблять алкоголь должна быть сбалансирована тем, что его потенциальные жертвы будут защищены от убийств, насилия, изнасилований и отсутствия заботы о детях», — прокомментировал открытие Тимоти Ниами (Timothy Niami) из Медицинского центра Бостона (США).
По текущей статистике ВОЗ, алкоголь и связанные с ним медицинские, социальные и психологические проблемы каждый год ведут к гибели примерно 3,3 миллиона человек, что делает спиртное одной из главных причин смерти на планете. Только в США на его долю приходится около трети смертей, связанных с ДТП, и около 16% аварий на дорогах.(РИА Новости)
| 2019-07-01T12:32:27+00:00 1 июля 2019, 14:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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