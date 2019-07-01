Ученые подсчитали число жертв алкоголизма в США

«Пьющие мужчины угрожают не только самим себе, но и своей семье и другим окружающим. Свобода употреблять алкоголь должна быть сбалансирована тем, что его потенциальные жертвы будут защищены от убийств, насилия, изнасилований и отсутствия заботы о детях», — прокомментировал открытие Тимоти Ниами (Timothy Niami) из Медицинского центра Бостона (США).

По текущей статистике ВОЗ, алкоголь и связанные с ним медицинские, социальные и психологические проблемы каждый год ведут к гибели примерно 3,3 миллиона человек, что делает спиртное одной из главных причин смерти на планете. Только в США на его долю приходится около трети смертей, связанных с ДТП, и около 16% аварий на дорогах.(РИА Новости)