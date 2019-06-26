Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть

Исследователи из Ноттингемского университета (Британия) выяснили, что употребление кофе полезно для борьбы с лишним весом, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Scientific Reports, передает РИА Новости.
В ходе эксперимента выяснилось, что кофеин стимулирует выработку бурой жировой ткани (бурого жира) – одной из двух имеющихся в организме млекопитающих типов жира наряду с белым. Бурый жир генерирует тепло за счет сжигания калорий и играет важнейшую роль в процессе терморегуляции организма.
«Функции бурой жировой ткани отличны от других жиров: она производит энергию за счет сжигания сахара и жира, зачастую, реагируя на холод. Повышение ее активности помогает организму лучше контролировать уровень сахара в крови и улучшает липидный профиль. Прежде никто не знал адекватных способов стимулировать ее активность у человека», — приводит портал слова соавтора исследования, профессора медицинской школы Ноттингемского университета Майкла Саймондса.