Ученые обнаружили в хлебе опасный ингредиент

Ученые Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета предупредили, что содержащийся в хлебе пропионат может привести к повышению уровня гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета. Тезисы их исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine, передает Газета.Ru.

Отмечается, что исследования ученые провели опыты на мышах и людях. В первом случае они вводили грызунам пропионат, после чего зафиксировали у них повышенное содержание глюкагона и норадреналина, а также белка FABP4, связывающего жирные кислоты.

Во втором эксперименте приняли участие 14 волонтеров, которые разделились на две группы — одна принимала пищу с пропионатом, а другая получала плацебо. В этом случае у первых испытуемых также оказались повышенными уровни глюкагона, норадреналина и белка FABP4.

Пропионат добавляют при выпечке хлеба, чтобы предотвратить появление плесени.

| 2019-04-26T12:23:54+00:00 26 апреля 2019, 13:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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