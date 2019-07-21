Ученые назвали вызывающие рак обстоятельства

На развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает Journal of the American Heart Association

Данный синдром появляется при сильном психологическом стрессе и может вызывать острую преходящую дисфункцию левого желудочка. Болезнь проявляется внезапным развитием сердечной недостаточности или болей в груди, сочетающихся с изменениями на ЭКГ, характерными для инфаркта миокарда.

По словам ученых, такой синдром может развиваться на фоне стрессовых ситуаций, вызывающих сильные негативные эмоции. Такими событиями могут быть смерть близкого человека или расставание. Также к такому состоянию могут привести и радостные события, вызывающие сильные эмоции. К примеру, свадьба или получение новой работы.

В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.

Ученые призвали не паниковать и обследоваться в случае пережитого сильного стресса.

korrespondent.net