Ученые назвали Туринскую плащаницу подделкой

Антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и химик Луиджи Гарлашелли, представляющий Комитет по расследованию псевдонаучных утверждений, пришли к выводу, что следы крови на Туринской плащанице не могли быть оставлены завернутым в нее телом распятого Христа. Исследование ученых опубликовано в издании Journal of Forensic Sciences.

Исследователи не стали концентрироваться на самой плащанице, а попытались понять, каким образом кровь будет течь из ран на ладонях, предплечьях, спине, ребрах и ногах. Они провели эксперимент, в котором были задействованы живой человек и манекен, в качестве образцов применялась донорская кровь и жидкость с аналогичными свойствами.