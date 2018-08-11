Ученые назвали самое быстрое существо на планете

Ученые из Технологического института Джорджии (США) назвали самое быстрое существо нашей планеты. Им оказалось одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum, сообщает Naked Science.
Этот обитатель пресной воды длиной всего 4 мм представляет собой простейшее, перемещающееся при помощи ресничек и сокращений туловища.
Spirostomum ambiguum может двигаться со скоростью до 724 км/ч, пишет korrespondent.net.
При этом ученые не знают, благодаря чему простейшему удается развивать такую скорость. Поняв это, исследователи надеются создать миниатюрных скоростных роботов.34 просмотров