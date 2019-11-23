Ученые назвали новую причину болезни Паркинсона

Лечение антибиотиками связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона, выяснили ученые из Финляндии. Об этом сообщает MedicalXpress.
Как отметил руководитель научной группы Филип Шеперьянс, у значительной части пациентов, страдающих от этого неврологического заболевания, патология может возникать в кишечнике — задолго до проявления таких симптомов, как тремор, медлительность и мышечная ригидность.
«Бактериальный состав кишечника у людей с болезнью Паркинсона является аномальным, однако причина этого была неясна. Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение», — сказал невролог.
Риск возникновения болезни Паркинсона сильнее всего повышали антибиотики широкого спектра действия и действующие против анаэробных бактерий и грибков.(РИА Новости)