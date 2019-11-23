Ученые назвали новую причину болезни Паркинсона

«Бактериальный состав кишечника у людей с болезнью Паркинсона является аномальным, однако причина этого была неясна. Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение», — сказал невролог.