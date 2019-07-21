Ученые назвали новую опасность диабета для женщин

Диабет первого типа наиболее опасен для женщин, так как у них он на 47% увеличивает риск появления сердечной недостаточности. К такому выводу пришла международная группа ученых из Австралии и Великобритании, сообщает сайт MedicalXpress.

Для своего исследования ученые проанализировали данные более 12 миллионов пациентов с диабетом первого типа, обращая особое внимание на развивающиеся на его фоне заболевания. Давно было известно, что диабет часто идет рука об руку с самыми разнообразными проблемами с сердцем, в том числе кардиомиопатией, ишемической болезнью сердца и инсультом.

Обработка данных показала, что риск развития сердечной недостаточности на фоне диабета у женщин значительно выше, чем у мужчин. В случае диабета первого типа речь идет о 47%, диабета второго типа — 9%.

По мнению ученых, это может быть связано с ишемической болезнью сердца, которая на фоне диабета чаще появляется именно у женщин. Также у женщин хуже контролируется уровень сахара в крови.З