Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом

«Эти узоры мы можем увидеть только в том случае, если подсветить их при помощи ультрафиолетовых ламп. В природе, их, возможно, видят другие животные. Жабы могут как привлекать особей другого пола, так и дополнительно предупреждать хищников о том, что их обладатель – крайне ядовитое существо», — рассказывает Сандра Гутте (Sandra Goutte) из университета Нью-Йорка (США).