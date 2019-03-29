Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом

Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей. Возможные причины развития этой способности были раскрыты в журнале Scientific Reports.
«Эти узоры мы можем увидеть только в том случае, если подсветить их при помощи ультрафиолетовых ламп. В природе, их, возможно, видят другие животные. Жабы могут как привлекать особей другого пола, так и дополнительно предупреждать хищников о том, что их обладатель – крайне ядовитое существо», — рассказывает Сандра Гутте (Sandra Goutte) из университета Нью-Йорка (США).
Существует множество живых существ, которые светятся по ночам или при отсутствии света. К числу таких организмов относятся рыбы-удильщики, приманивающие жертв свечением «крючка» на своей «удочке», а также бактерии, грибы и различные виды светлячков, использующие биолюминесценцию или флуоресценцию для привлечения партнеров для спаривания.
Как правило, источником этого света обычно бывают белковые молекулы, способные или самостоятельно вырабатывать фотоны, извлекая энергию из химических реакций, или же умеющие поглощать лучи ультрафиолета или других видов излучения и преобразовать их в видимые формы света.(РИА Новости)