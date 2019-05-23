Ученые нашли связь между усами и онкологическими заболеваниями

Специалисты Университета Канзаса обследовали 200 мужчин, у которых медики диагностировали предраковое состояние, известное как актинический кератоз. Оно представляет собой чешуйчатое пятно на коже, которое может перерасти в плоскоклеточную карциному.

Исследователи обнаружили, что среди мужчин, долгое время носивших усы толщиной не менее девяти миллиметров, риск развития онкологии оказался в 16 раз ниже, чем у других участников анализа. При этом ученые предварительно учли дополнительные факторы риска, такие как курение или возрастные показатели.