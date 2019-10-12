Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и старением мозга

Медленная ходьба свидетельствует о раннем старении мозга. К такому выводу пришли исследователи Университета Дьюка, который находится в Северной Каролине.

Они отобрали несколько сотен жителей Новой Зеландии старше 45 лет, за здоровьем которых тщательно наблюдали с трехлетнего возраста. Оказалось, что те, кто в раннем детстве имел слабые языковые способности, плохую моторику и низкий коэффициент интеллекта, теперь обладают склонностью к медленной ходьбе.

Также у тех, кто обычно передвигается неспешно, заметно меньший объем мозга, как и плотность его коры, наблюдаются признаки болезни малых сосудов. Все это, по словам ученых, говорит о раннем старении мозга.

И даже выглядят люди с неспешной походкой гораздо старше своих лет. В рамках исследования была составлена группа из восьми человек, которых попросили определить возраст участников эксперимента по фотографии. Большинство из них ошибалось в большую сторону. Об этом свидетельствуют результаты научной работы, опубликованные в журнале JAMA.

Сайт kp.ru писал, что японские геронтологи также исследовали скорость походки. Оказалось, что у людей, которые ходят быстро, шансы дожить до 80 лет гораздо выше.