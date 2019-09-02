Ученые нашли способ искоренения малярии на планете

Открытие, сделанное международной группой ученых, может проложить путь к разработке новых лекарств, которые смогут не только лечить, но и блокировать распространение малярии. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, позволят создать лекарство для полной победы над смертельной болезнью.

Ученые выявили белок малярийного плазмодия, который очень важен для развития паразита на протяжении всего его жизненного цикла. Полученные данные говорят о том, что препараты, прицельно действующие на этот белок, позволят лечить малярию на любых этапах, значительно улучшая прогноз ее течения.

Один из авторов исследования, профессор Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) Кристиан Дориг, отметил, что полученные результаты — это прямой путь к новым лекарствам направленного действия, которые станут поворотным шагом на пути к искоренению малярии на планете. «Препарат, нацеленный на этот белок, не только вылечит пациента от болезни, но и сделает его незаразным сразу после начала терапии», — сказал Дориг. Научная работа и лабораторные испытания показали, что вещества, которые подавляют действие белка плазмодия, могут убивать паразита на разных стадиях его существования. Это значит, что лечение уже заболевших пациентов или тех, кто возможно инфицирован, можно начинать, не дожидаясь первых признаков проявления болезни.

На следующем этапе исследования ученые планируют создать препарат, подавляющий действие этого белка, а также начать его клинические испытания. «Фундаментальные работы закончены, и теперь пора призвать на помощь химиков и фармацевтов, которые помогут создать первое в мире глобальное лекарство от малярии», — добавил Дориг.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, которые передают человеку самки малярийных комаров (Anopheles). Ее вызывают паразиты рода Plasmodium. В ходе болезни у пациента появляется высокая температура, озноб, увеличиваются размеры селезенки и печени, появляется анемия. По последним оценкам ВОЗ, в год происходит от 124 до 283 миллионов случаев заражения малярийными плазмодиями и от 367 до 755 тысяч смертей от заболевания. 85-90% случаев заражения приходится на районы Африки южнее Сахары, больше всего малярией заболевают дети в возрасте до пяти лет.

Эффективность существующей вакцины против малярии составляет порядка 40%.(ТАСС)