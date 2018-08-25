Ученые нашли новый орган у человека

Сотрудники Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) обнаружили новый «микроорган» у человека, ответственный за иммунный ответ на известную инфекцию, сообщает Science Alert.

Новый орган, получивший название «субкапсулярный пролиферативный очаг», был изначально найден рядом с лимфатическим узлом мышей, позднее аналогичную структуру обнаружили и у человека, передает aif.ru.

В «микрооргане» зафиксировали большое скопление B-клеток памяти, которые помогают иммунной системе реагировать на повторное заражение уже известной организму инфекцией.

О подобных клетках биологи знали и раньше, однако локализовать их удалось впервые. Новый «микроорган» был найден с помощью двухфотонного лазерного микроскопа.