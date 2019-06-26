Ученые нашли место для жизни мамонтов

Ученые обнаружили место для жизни мамонта в случае его возрождения. Об этом сообщает Cnet со ссылкой на исследователя Джорджа Черча из Гарвардского университета.

По его словам, животных, вымерших четыре тысячи лет назад, можно было бы расселить в Сибири. Там, по его мнению, может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.

При этом он отметил, что его команда занимается изучением генома мамонтов, и главная задача исследователей — не возродить мамонтов, а спасти азиатских слонов, которые находятся на грани вымирания.

Он пояснил, что его команда хочет создать гибрид мамонта и слона. Тогда, уточнил ученый, у слона появятся инструменты, которые позволят ему выжить в тундре.(Газета.Ru)

| 2019-06-26T11:40:43+00:00 26 июня 2019, 13:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss