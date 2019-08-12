Ученые нашли 500-летнюю акулу

Ученые обнаружили в водах Северной Атлантики акулу, возраст которой достигает примерно 500 лет. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что акула является представителем вида гренландская акула.

Их возраст примерно можно определить по размеру тела, поскольку такие акулы растут по одному сантиметру в год.

Уточняется, что длинна тела обнаруженной особи составляет 5,4 метра.

Предположительно животное родилось в 1505 году, когда будущий король Великобритании Генрих VIII разорвал помолвку с Екатериной Арагонской.(Газета.ру)