Ученые: Любые дозы алкоголя смертельно опасны

Японские ученые выяснили, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний.

Как передает «Лента.ру», об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи изучили клинические данные о 63,2 тыс. больных раком и 63,2 тыс. здоровых людей. Все участники сообщили о стандартизированных единицах алкоголя, употребляемых ежедневно. Одна стандартизированная единица равна 23 г этанола, что эквивалентно 180 мл саке, 500 мл пива, 180 мл вина или 60 мл виски.

Самый низкий риск заболевания раком наблюдался при нулевом употреблении алкоголя, при этом наблюдалась линейная зависимость между вероятностью болезни и количеством спиртного. По расчетам, низкий уровень употребления алкоголя в течение десяти лет (например, один напиток в день в течение десяти лет или два напитка в день в течение пяти лет) увеличивал общий риск развития рака на 5%.

Известно, что алкоголь повышает риск развития опухолей в таких органах, как кишечник, желудок, молочная железа, простата и пищевод.