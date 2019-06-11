Ученые из Кореи разработали наногенератор, работающий на статической энергии

Исследователи Корейского института науки и технологий (KIST) разработали наногенератор, который может использовать статическую энергию для питания различных электронных устройств. Как передает ТАСС, об этом сообщает во вторник информационное агентство Республики Корея Yonhap.

«Открытие примечательно тем, что оно продемонстрировало, что подобные устройства для генерирования энергии могут быть сравнительно просты в изготовлении и требовать меньших затрат ресурсов», — отмечает старший научный сотрудник KIST Сонг Хюг Чхоль, возглавивший исследовательскую группу.

Новая система аккумулирования энергии использует метод парокапсулирования для создания специальной кремниевой «губки», используемой в генераторе для усиления статического заряда. Размер полученного таким способом наногенератора составляет всего 2 см в длину и ширину, при этом его мощность достигает 875 мВт. Кроме того, в отличие от традиционного подхода к производству наногенераторов, требующего существенных временных затрат, производство генератора на базе новой технологии требует в общей сложности 10 минут.

Новая система генерирования энергии уже была успешно протестирована в Государственном техническом институте Республики Корея для беспроводных датчиков движения на основе Bluetooth. Ожидается, что наногенераторы также будут применяться для интернета вещей, коммуникационных сетей и умных носимых устройств (electronic wearables).