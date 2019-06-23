Ученые: Длинный рабочий день – смертельно опасен

Рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта. К такому выводу пришли ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm), передает MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 143 592 человека в возрасте от 18 до 69 лет, за состоянием которых наблюдали около семи лет.
Оказалось, что у работавших не менее десяти часов в сутки на протяжении как минимум 50 дней за год риск инсульта увеличился на 29% по сравнению с теми, кто так долго на рабочем месте не задерживался.

При этом работа более 10 часов в сутки в течение десяти лет повышала риск инсульта уже на 45%. Наибольшее влияние это оказало на здоровье добровольцев до 50 лет.

Ученые намерены продолжить исследования, чтобы понять причину этого явления.
| 2019-06-23T01:16:49+00:00 23 июня 2019, 04:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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