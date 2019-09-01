Ученные создали гель, который восстанавливает зубы

Китайские ученые из Чжэцзянского университета изобрели гель, который помогает восстановить целостность зубов без пломб.

Как сообщает New Scientist, в состав геля входят строительные блоки настоящей эмали — кальций и фосфат.

В исследовании использовались человеческие зубы, пораженные кислотой. Их поместили в искусственную среду, которая имитировала полость рта человека. Спустя 48 часов после нанесения геля был отмечен рост новой эмали.

Отмечается, что толщина новой эмали составила всего 3 микрометра. Однако ученые уверяют, что при регулярном использовании геля, толщину «ремонтного» слоя можно повысить.