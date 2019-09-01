Ученные создали гель, который восстанавливает зубы

Китайские ученые из Чжэцзянского университета изобрели гель, который помогает восстановить целостность зубов без пломб.

Как сообщает New Scientist, в состав геля входят строительные блоки настоящей эмали — кальций и фосфат.

В исследовании использовались человеческие зубы, пораженные кислотой. Их поместили в искусственную среду, которая имитировала полость рта человека. Спустя 48 часов после нанесения геля был отмечен рост новой эмали.

Отмечается, что толщина новой эмали составила всего 3 микрометра. Однако ученые уверяют, что при регулярном использовании геля, толщину «ремонтного» слоя можно повысить.

| 2019-09-01T17:08:35+00:00 1 сентября 2019, 17:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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