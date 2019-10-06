Ученные рассказали о вреде сырых овощей

Исследователи из Гарварда и Калифорнийского университета в США пришли к выводу, что по степени влияния на функционирование кишечника и его микробную структуру питание превосходит даже генетику. При этом эксперименты показали, что сырые овощи сокращают количество полезной микрофлоры в большей степени, чем вареные. Материал об этом опубликован в журнале Nature Microbiology.

Как показал эксперимент на мышах, растительная диета с большим количеством сырых овощей меняет микробиом кишечника грызунов.

Также специалисты выяснили, что приготовленная пища имеет больше питательных веществ, необходимых организму.

Сырые же овощи не только влияли на количество полезных бактерий в кишечнике, но и делали животных менее энергичными и способствовали потере у них веса.

«Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что люди и их микробиомы совместно эволюционировали в условиях «уникального давления», связанного с приготовлением пищи», — отметили исследователи.

| 2019-10-06T10:50:29+00:00 6 октября 2019, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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