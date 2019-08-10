Ученье свет, который нам не светит

Огромный спортивный стадион в Баку переоборудовали под арену для состязания в области информационных технологий. Сотни школьников из 88 стран участвуют в самой престижной международной олимпиаде по информатике.

По сумме баллов на первом месте оказались США, на втором — Россия, на третьем Китай, за которым следуют Иран, Корея, Япония, Франция…

В состав российской команды вошли четыре участника из Казани, Санкт-Петербурга и Москвы (Ильдар Гайнуллин, Александр Морозов, Владимир Романов и Егор Лифарь). Все они завоевали золотые медали, а Ильдар Гайнуллин из лицея имени Лобачевского при Казанском федеральном университете занял второе место в общем зачете, уступив только Бенджамину Чи из США, который выиграл соревнования второй год подряд.

Чтобы попасть на международную олимпиаду, ребята должны пройти целый ряд сложнейших соревнований. Их отбирают и тренируют далеко не на школьном уровне, подготовкой занимаются преподаватели лучших университетов – МГУ, московского Физтеха, Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского университета информационных технологий.

«Две недели пишем тренировочные и отборочные туры, отборочные туры через один день. И по сумме отборочных туров мы как раз отбирались на международную олимпиаду», – рассказывает Владимир Романов, победитель Международной олимпиады школьников по информатике.

Они еще не окончили школу, но уже громко заявили о себе в IT-сфере. Владимир Романов занимается программированием с пяти лет, Егор Лифарь, еще учится в десятом классе, но уже проходит стажировку в одной из крупнейших IT-компаний России.

К сожалению, радость победы мы можем испытывать только за участников из других стран. Азербайджан в списке оказался на 61 месте среди 88 стран.

Хотя показатель и не особо радует, координатор по республиканским и международным олимпиадам Минобразования Фуад Гараев считает, что эту олимпиаду можно считать достаточно успешной для наших участников. «Я уверен, что и наши участники и учителя, которые готовили их в течение года, делали все, что могли. Но необходимо отметить, что наши участники — это ученики IX –X, им всего по 15-16 лет, и им пришлось соревноваться с 18-19 летними участниками. Естественно, мы знали, что соревнования в таком соотношении будут сложными. В любом случае, я хочу поблагодарить всех молодых людей, которые представляли нашу страну на этой олимпиаде. Я уверен, что наши ученики, которые не смогли попасть в список медалистов из-за небольшой разницы, в следующем году выступят еще лучше, и они и их учителя выявят недоработки и буду работать над тем, чтобы повысить свой уровень. Так что, мы надеемся на будущие успехи», — отметил Ф.Гараев.

Лектор Бакинского Инженерного университета, специалист в сфере IT Вахид Гасымов считает, что наша молодежь в вопросе умственного развития ничем не отстает от молодежи других стран. «У нас есь талантливые дети. Но, как говорится, есть сыны — нет условий. А наличие условий зависит от того, что образование в средних школах в нашей стране сформировано в очень странно. Несмотря на то, что в азербайджанских школах информатика внедрена аж с первого класса, никто не воспринимает этот предмет всерьез. Причина в том, что она не входит в перечень предметов, необходимых для поступления в ВУЗы, даже на факультет компьютерной инженерии — то есть в первую группу специальностей. Там ребята сдают экзамен по химии, физике. Да, физика нужна для этой специальности. Но химия? Информатика уходит даже не на третий, а где-то на десятый план. То есть, с самого начала отношение к этому предмету такое же, как, например, к рисованию, физкультуре, музыке и так далее. Все начинается с этого», — говорит специалист.

По его словам, вторая причина такой неудачи в том, что не во всех школах есть необходимое оборудование. «Математику можно понять, просто посещая уроки и записывая все в тетрадь. А для изучения информатики, необходимо иметь компьютерное оборудование, доступ к интернету. У нас постоянно показывают пилотные классы, оснащенные компьютерами. Все выглядит очень красиво. Но! На самом деле, да, эти кабинеты есть, но детям туда доступ закрыт и притрагиваться к компьютерам им не позволяют. То есть, школы оснащают компьютерами, но технического сервиса со стороны министерства не предусматривают. Поэтому, в случае неисправности или поломки оборудования, вся ответственность ложится на плечи школы. А школе эта ответственность не нужна», — говорит В.Гасымов.

Не секрет, что компьютеры предоставлены только 10-15% школ Баку. Что же тогда говорить о региональных школах? А ведь информатика, как предмет, проходят во всех школах страны. Так каким же образом этот предмет изучаются при отсутствии наглядной техники? Эксперт говорит, что из этого вытекают еще более интересные вопросы: кто преподает информатику и где учителя получили образование? «Известно, что математика и информатика в последние 5 лет, как предметы исключены из специальностей частных университетов. То же самое еще ранее сделали и с журналистикой, юриспруденцией и с некоторыми другими предметами. По какой причине — неизвестно. Фактически, монополия разных предметов предоставлена конкретным ВУЗам: медицина — только в медуниверситете, юриспруденция и журналистика в БГУ и так далее. Математика и информатика же — в педагогическом университете. А в этом университете все учителя коррумпированы до мозга костей и, поэтому, ни о каком нормальном, не говоря уже о качественном образовании, речи быть не может», — вопросил он.

Однако, как отмечает эксперт, сама программа предмета достаточно хороша. «Эта программа охватывает множество тем. Однако, трудность в том, что в этом предмете сконцентрированы моменты, требующие знаний по использованию программ. Именно поэтому, будущий учитель информатики должен получить отличное образование — на курсах повышения квалификации, семинарах, чтобы иметь знания, как минимум на школьном уровне, чтобы потом передать их ученикам», — считает лектор БИУ. Хотя, как отмечает Вахид Гасымов, уровень информатики даже в ВУЗах оставляет желать лучшего. Эксперт говорит, что только в двух-трех ВУЗах информатика как предмет изучается углубленно. «В остальных ВУЗах, даже там, где есть этот предмет, он существует формально. Выпускники получают диплом по этой специальности, но на самом деле они не имеют никакого отношения ни к программированию, ни к инженерии».

По его словам, практика показывает, что все зависит от учебного процесса: «Если учебный процесс будет правильно поставлен, учителя будут специалистами своего дела, можно получить положительные результаты. Но, этот процесс в заведениях, подотчетных минобразованию, идет не так, как нужно. Специалисты же не идут работать учителями из-за того, что зарплата у них ниже, чем у чиновников, полицейских. То есть, привлечь специалиста на такую зарплату просто невозможно. А тот, кто согласен работать на такую низкую зарплату, не дотягивает уровнем знаний. А с такими учителями мы не сможем добиться успехов ни на каких олимпиадах», — подытожил В.Гасымов.

Вспоминается статья Ибрагима Набиоглу «Долма и силикон» . Автор писал, что пока соседняя Армения инвестирует огромные деньги в программирование и сферу информационных технологий, нас губят песни-пляски и нескончаемые разговоры про мейхана, да мугам.