Учебники для азербайджаноязычных школ Грузии предложили издавать в самой стране

«Учебники по родному языку и литературе для азербайджаноязычных школ Грузии рекомендуется издавать в самой стране».

Как сообщает грузинское бюро Report, эту рекомендацию министерству образования, науки, культуры и спорта страны представила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Было отмечено, что в Грузии должна быть продолжена работа по подготовке и публикации учебных пособий на азербайджанском, армянском и русском языках.

Уполномоченный по правам человека также считает важным принять эффективные меры по восстановлению объектов культурного наследия, принадлежащих национальным меньшинствам.

Отметим, что эти рекомендации также включены в отчет омбудсмена за 2017 год.

Напомним, что министерство образования Азербайджана ежегодно обеспечивает учебниками по предметам «Азербайджанский язык» и «Литература» азербайджаноязычные школы соседней Грузии.

| 2019-09-20T14:12:53+00:00 20 сентября 2019, 16:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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