Участнику предвыборной гонки в США сделали шунтирование

Претендент на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии США на выборах 2020 года 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отменил все свои публичные мероприятия после медицинской процедуры по шунтированию артерии. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на представителя Сандерса Джеффа Уивера.

По его словам, Сандерс во вторник «испытывал боли в груди» и на медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта.

«Сенатор Сандерс восстанавливает силы, и настроение у него хорошее, — добавил Уивер. — Мы отменяем все мероприятия с его участием до особого уведомления, и мы будем периодически сообщать о состоянии его здоровья».