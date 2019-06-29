Участники СВПД продолжат искать пути развития торговых связей с Ираном

Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) намерены активизировать усилия для выработки практических решений по нормализации торгово-экономических отношений с Ираном, говорится в заявлении дипслужбы ЕС по результатам переговоров в Вене. Заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции – состоялось 28 июня в Вене. Встреча прошла при координирующей роли Евросоюза. С российской стороны в ней принял участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. «Будет продолжена активизация усилий по снятию санкций путем проведения специализированных экспертных дискуссий…, направленных на выработку практических решений для поддержания процесса нормализации торгово-экономических отношений с Ираном», — говорится в сообщении.

Кроме того, совместная комиссия «поручила экспертам изучить практические решения, в частности, в отношении экспорта низкообогащенного урана и тяжелой воды в рамках соответствующих договоренностей».