Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа

Также подписано решение об утверждении рабочего плана на 2019-2020 годы по реализации пунктов программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС, решение об утверждении программы развития межрегионального сотрудничества государств организации, дорожная карта дальнейших действий контактной группы «ШОС — Афганистан». Последний документ, как ранее сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, направлен на урегулирование ситуации в Афганистане и на поддержку правительства этой республики в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.