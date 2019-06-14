Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа

 Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке подписали 22 совместных документа, передает РИА Новости.
Главным из них стала Бишкекская декларация. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, «в ней отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС».
Также подписано решение об утверждении рабочего плана на 2019-2020 годы по реализации пунктов программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС, решение об утверждении программы развития межрегионального сотрудничества государств организации, дорожная карта дальнейших действий контактной группы «ШОС — Афганистан». Последний документ, как ранее сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, направлен на урегулирование ситуации в Афганистане и на поддержку правительства этой республики в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
Помимо этого главы государств подписали пакет документов по укреплению сотрудничества внутри ШОС в различных сферах и по взаимодействию организации с другими международными институтами.
| 2019-06-14T13:05:50+00:00 14 июня 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss