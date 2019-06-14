Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке подписали 22 совместных документа, передает РИА Новости.
Главным из них стала Бишкекская декларация. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, «в ней отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС».
Также подписано решение об утверждении рабочего плана на 2019-2020 годы по реализации пунктов программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС, решение об утверждении программы развития межрегионального сотрудничества государств организации, дорожная карта дальнейших действий контактной группы «ШОС — Афганистан». Последний документ, как ранее сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, направлен на урегулирование ситуации в Афганистане и на поддержку правительства этой республики в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
Помимо этого главы государств подписали пакет документов по укреплению сотрудничества внутри ШОС в различных сферах и по взаимодействию организации с другими международными институтами.