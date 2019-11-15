Участники религиозного саммита призвали урегулировать нагорно-карабахский конфликт

Участники второго Бакинского саммита религиозных лидеров призвали мировое сообщество содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита.

«Призываем мировое сообщество к уважению норм и принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, к содействию урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, а также нагорно-карабахского конфликта мирным путем на основе вышеупомянутых принципов», — говорится в тексте декларации.

Также участники саммита призывают прилагать практические усилия для предотвращения провокаций и насилия во всех священных храмах всех религий: «Призываем к действенным мерам для предотвращения случаев увязывания с религией террористических актов на почве дискриминации, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии. Призываем расценивать любой террористический акт, совершенный под прикрытием религии, в качестве теракта против всех религий, предотвращать попытки террористов использовать священные ценности религии во имя своих коварных целей».

Второй саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа (УМК) шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран.