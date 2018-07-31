Участники Pussy Riot вновь задержаны сразу после выхода из-под стражи

Четверо участников российской протестной группы Pussy Riot, арестованные на 15 суток за выход на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, были вновь задержаны сразу после их выхода из-под стражи.

Об этом сообщил их адвокат во вторник.

Участникам группы предъявлены новые обвинения в организации публичного мероприятия без получения соответствующего разрешения. Это правонарушение предусматривает наказание в виде ареста на срок до 10 суток или штраф в размере до 30 тысяч рублей, сообщили российские информагентства.

Адвокат группы Николай Васильев сообщил, что полиция пока не разрешила им ознакомиться с материалами дела, и он не может подтвердить, какие конкретно обвинения предъявлены его клиентам или дату проведения судебных слушаний.