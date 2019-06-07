Участники «Нерушимого братства-2019» провели культурно-массовые мероприятия

Проведены культурно-массовые мероприятия в целях плодотворной организации досуга военнослужащих Вооруженных сил Турции, принимающих участие в учениях «Нерушимое братство-2019».

Об этом сообщает  пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанские и турецкие военнослужащие вместе пообедали за праздничным столом, накрытым по случаю праздника Рамазан в воинской части Отдельной общевойсковой армии. В мероприятии также принял участие генеральный консул Турецкой Республики в Нахчыване Мехмет Эмин Кираз.

Культурное мероприятие продолжилось проведением соревнования по мини-футболу между военнослужащими обеих стран под девизом «Победит братство». Обе команды продемонстрировали высокую физическую подготовку и футбольное мастерство.

| 2019-06-07T15:58:14+00:00 7 июня 2019, 17:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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