Участники Евро-2020 узнали своих соперников

В столице Румынии состоялась торжественная церемония жеребьевки финального турнира чемпионата Европы. Знаменитые футболисты прошлого, включая Андрея Аршавина, Франческо Тотти, Икера Касильяса и Филиппа Лама, определили судьбу 20 сборных, которые вышли на Евро напрямую, а также четырех участников плей-офф. В финальной части турнира во второй раз (впервые – четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.

Полностью составы групп чемпионата Европы-2020 выглядят следующим образом:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария,

Группа B: Дания, Бельгия, Россия, Финляндия,

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Победитель пути D,

Группа D: Англия, Хорватия, Победитель пути C, Чехия,

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Победитель пути B,

Группа F: Победитель пути A, Португалия, Франция, Германия.

Как отмечает УЕФА, если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют путь A, они отправятся в группу F; победитель пути D попадет в группу C; если путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель пути D попадет в группу F.

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Команды из Группы А сыграют свои матчи в Баку и Риме:

12 июня, пятница

Турция – Италия (Рим)

13 июня, суббота

Уэльс – Швейцария (Баку)

17 июня, среда

Турция – Уэльс (Баку)

Италия – Швейцария (Рим)

21 июня, воскресенье

Швейцария – Турция (Баку)

Италия – Уэльс (Рим)