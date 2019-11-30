Участники Евро-2020 узнали своих соперников

В столице Румынии состоялась торжественная церемония жеребьевки финального турнира чемпионата Европы. Знаменитые футболисты прошлого, включая Андрея Аршавина, Франческо Тотти, Икера Касильяса и Филиппа Лама, определили судьбу 20 сборных, которые вышли на Евро напрямую, а также четырех участников плей-офф. В финальной части турнира во второй раз (впервые – четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.
Полностью составы групп чемпионата Европы-2020 выглядят следующим образом:
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария,
Группа B: Дания, Бельгия, Россия, Финляндия,
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Победитель пути D,
Группа D: Англия, Хорватия, Победитель пути C, Чехия,
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Победитель пути B,
Группа F: Победитель пути A, Португалия, Франция, Германия.
Как отмечает УЕФА, если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют путь A, они отправятся в группу F; победитель пути D попадет в группу C; если путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель пути D попадет в группу F.
ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.
Команды из Группы А сыграют свои матчи в Баку и Риме:
12 июня, пятница
Турция – Италия (Рим)
13 июня, суббота
Уэльс – Швейцария (Баку)
17 июня, среда
Турция – Уэльс (Баку)
Италия – Швейцария (Рим)
21 июня, воскресенье
Швейцария – Турция (Баку)
Италия – Уэльс (Рим)