Участникам попытки госпереворота в Турции вынесен приговор

Суд в Турции огласил приговор участникам путча, руководившим попыткой переворота 15 июля 2016 года, сообщает Агентство Анадолу.

В Анкаре 17-й суд по особо тяжким преступлениям вынес приговор сторонникам террористической организации Фетуллаха Гюлена, находившимся в день попытки переворота в здании Генштаба ВС Турции.

Приговор оглашен в здании тюрьмы в районе Синджан Анкары. По делу в целом проходят 224 подозреваемых, в том числе бывший командующий ВВС Турции Акын Озтюрк.

Суд приговорил 17 человек к 141 пожизненному сроку с отбытием в колонии строгого режима.