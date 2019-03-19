Участившимися случаями пожаров в общежитиях занимаются правоохранительные органы

«После пожара, произошедшего в Наримановском районе в общежитии, где проживают вынужденные переселенцы, вынужденным переселенцам была оказана поддержка в желаемой ими форме. Им была выдана компенсация за временное жилье. Ведутся работы по ремонту здания. В то же время серьезно расследуются причины произошедшего в здании пожара».

Как сообщает Report, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя — исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

«Подобные пожары, произошедшие за последние несколько месяцев, беспокоят нас. Во-первых, от последствий этих пожаров страдают люди. В последнем пожаре погибли двое человек. Разумеется, это беспокоит нас. Это одно наше беспокойство. Второе связано с четырежды вспыхнувшим пожаром. Это заставляет нас задуматься. Нужно расследовать, имеет ли место случай поджога или нет. К возникновению подобных мыслей нас привело то, что в короткие сроки произошло несколько пожаров. Поэтому правоохранительные органы серьезно работают над этим, чтобы в этом деле не было какого-либо стороннего вмешательства», — заявил А.Ахмедов.