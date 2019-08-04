Убыток Uber во втором квартале составил 1 миллиард долларов

Uber Technologies Inc отчиталась о квартальном убытке в 1 миллиард долларов, поскольку компания тратит значительные средства на развитие бизнеса по доставке еды и грузоперевозок, в результате чего выручка увеличилась на 20%, пишет Reuters.
Выручка в размере 3,1 миллиардов долларов соответствовала верхней границе прогноза компании на квартал. Убыток также совпал с прогнозом Uber на уровне 1-1,11 миллиарда долларов.
Акции компании выросли на 2,6% после того, как генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил об улучшении рабочих процессов, к примеру, о сокращении количества маркетинговых акций во втором квартале, но назвал 2019-й «годом инвестиций».
Учитывая, что акции компании торгуются более чем на 10% ниже цены IPO в 45 долларов, Хосровшахи придется убедить инвесторов в том, что Uber может зафиксировать прибыль.
| 2019-08-04T00:32:54+00:00 4 августа 2019, 04:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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