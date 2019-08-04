Убыток Uber во втором квартале составил 1 миллиард долларов

Uber Technologies Inc отчиталась о квартальном убытке в 1 миллиард долларов, поскольку компания тратит значительные средства на развитие бизнеса по доставке еды и грузоперевозок, в результате чего выручка увеличилась на 20%, пишет Reuters.

Выручка в размере 3,1 миллиардов долларов соответствовала верхней границе прогноза компании на квартал. Убыток также совпал с прогнозом Uber на уровне 1-1,11 миллиарда долларов.

Акции компании выросли на 2,6% после того, как генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил об улучшении рабочих процессов, к примеру, о сокращении количества маркетинговых акций во втором квартале, но назвал 2019-й «годом инвестиций».

Учитывая, что акции компании торгуются более чем на 10% ниже цены IPO в 45 долларов, Хосровшахи придется убедить инвесторов в том, что Uber может зафиксировать прибыль.