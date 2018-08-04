Убытки Украины в Крыму

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что украинские предприятия потеряли десятки миллиардов гривен из-за невозможности использования имущества в Крыму и на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом передаёт телеканал «112 Украина».

По словам Омеляна, совместно с МИД страны готовится единое исковое заявление от украинских госпредприятий.

Также он рассказал, что речь идёт об имуществе «Укрзализныци» (железной дороги), конфискованном в Крыму, а также имуществе «Украэроруха», «Укрпочты» и морских портов.

Источник:Life.ru

30 просмотров