Убытки Украины в Крыму

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что украинские предприятия потеряли десятки миллиардов гривен из-за невозможности использования имущества в Крыму и на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом передаёт телеканал «112 Украина».

Также он рассказал, что речь идёт об имуществе «Укрзализныци» (железной дороги), конфискованном в Крыму, а также имуществе «Украэроруха», «Укрпочты» и морских портов.

Источник:Life.ru

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| 2018-08-04T23:07:43+00:00 5 августа 2018, 05:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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