Убившего журналистку датского изобретателя Мадсена избили в тюрьме

Датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, избили в тюрьме, сообщает РИА Новости со ссылкой на датские СМИ.

По данным датской газеты Folketidene, инцидент произошел в среду вечером. Газета написала в четверг, что на 47-летнего заключенного напал 18-летний осужденный. Однако полиция не называла имени пострадавшего. Уже в пятницу датская газета BT со ссылкой на адвоката инженера сообщила, что ЧП произошло именно с Мадсеном.»Я только что говорила с моим клиентом и могу подтвердить, что напали на него. Он чувствует себя с учетом обстоятельства хорошо», — процитировала газета текст смс-сообщения адвоката Бетины Хальд Энгмарк. По данным газеты, Мадсена после инцидента осмотрели в больнице.

39 просмотров
| 2018-08-10T14:58:24+00:00 10 августа 2018, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss