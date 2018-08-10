Убившего журналистку датского изобретателя Мадсена избили в тюрьме

По данным датской газеты Folketidene, инцидент произошел в среду вечером. Газета написала в четверг, что на 47-летнего заключенного напал 18-летний осужденный. Однако полиция не называла имени пострадавшего. Уже в пятницу датская газета BT со ссылкой на адвоката инженера сообщила, что ЧП произошло именно с Мадсеном.»Я только что говорила с моим клиентом и могу подтвердить, что напали на него. Он чувствует себя с учетом обстоятельства хорошо», — процитировала газета текст смс-сообщения адвоката Бетины Хальд Энгмарк. По данным газеты, Мадсена после инцидента осмотрели в больнице.