Убивайте лишь зверей внутри себя…

Берегите всех зверей внутри Природы,

Убивайте лишь зверей внутри себя…

Е. Евтушенко

С недавнего времени в социальных сетях участились призывы к уничтожению бездомных животных. А если точнее то, после случая с 4-летним мальчиком, которого покусала собака. # уже не раз обращалось к теме бродячих животных: Зоозащитник: «Истребление бездомных собак–путь в никуда», Каков масштаб «масштабной» вакцинации?, Вы самое слабое звено, или с чего начинается жестокость.

Например, одна из пользовательниц facebook Джейхуна Гамидли посоветовала накормить бездомных собак едой, в которую подмешан крысиный яд. Она с гордостью уточняет, что сама таким способом уже убила 50 собак.

Как заявила # зоозащитник Марина Эльоглу, авторы такого рода призывов должны быть строго наказаны. «Ведь кто – то может поддаться этим призывам и подкинуть бездомным животным отравленную еду. А ведь эту еду может съесть и домашнее животное. И, наконец, эта еда может в руки вашего ребенка или же бомжа», — сказала «Зеркалу» Марина Эльоглу.

Согласно статье 129.1 Кодекса об административных правонарушениях, жестокое обpащение с животными, повлекшее их гибель или увечье — предусматривает наложение штpафа в pазмеpе от двадцати пяти до соpока пяти минимальных pазмеpов оплаты тpуда/

А за призыв уничтожать животных есть какое-то наказание?

«Никакого. Законодательство Азербайджана подразумевается лишь штраф за жестокое обращение с животными. А за призыв к уничтожению бездомных животных никого не наказывают», — сказал # адвокат Эльдар Меджидов. Но в случае с Д. Гамидли ее можно оштрафовать, так как она сама признается в убийстве собак. И сумма за 50 убийств будет немаленькая, может хоть это ее остановит от дальнейшей жестокости по отношению к бездомным животным.

Как нам удалось выяснить, в соответствии со статьей 245.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, призыв к уничтожению животных «наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет».

Кстати наказание в виде лишения свободы за призыв к уничтожению животных подразумевает не только законодательство России. Так согласно законодательству Великобритании за такого рода призывы следует наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отличие от законодательства Великобритании законы Республики Беларусь не подразумевают уголовного наказания за призыв к уничтожению животных. Согласно статье 15.45. кодекса об административных правонарушениях за такие действия подразумевается наказание в виде административного ареста.

Как заявил нам зоозащитник Фарид Мансуров, призывы к уничтожению бездомных животных дают результаты. «Вчера в поселке Патамдарт уже застрелили собаку, причем домашнюю, хозяева выпустили погулять. Мы сообщили об этом случае сотрудникам полиции. Теперь ждем результатов расследования», — сказал # Фарид Мансуров.

К сожалению, большинство из нас очень жестокие и думают, что могут причинять кому-то боль. А потом мы удивляемся, откуда в детях столько агрессии, почему они издеваются, гнобят слабых, доводят до самоубийства одноклассников.

Не бывает злых собак, бывают голодные. Накормите, дайте воду, и она благодарно завиляет хвостом. А лает она на вас, потому что боится и защищает свою территорию. Не убивайте животных, убейте зверя внутри себя…