Убит один из лидеров талибов

Теневой губернатор афганской провинции Саманган, представитель «Талибана» Мавлави Нуриддин убит в ходе авиаудара правительственных сил, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны Афганистана.

«Автомашина, в которой ехал Мавалави Нуриддин и четверо его телохранителей, подверглась удару с воздуха вблизи селения Туксин уезда Дара-и-Суф в девять утра в воскресенье», — сказал агентству начальник пресс-центра 209-го корпуса афганской армии Ханиф Резаи.

По его словам, все находившиеся в машине боевики убиты.

«Талибан» данную информацию пока не комментировали.