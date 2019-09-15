Убит один из лидеров талибов

Теневой губернатор афганской провинции Саманган, представитель «Талибана» Мавлави Нуриддин убит в ходе авиаудара правительственных сил, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны Афганистана.

«Автомашина, в которой ехал Мавалави Нуриддин и четверо его телохранителей, подверглась удару с воздуха вблизи селения Туксин уезда Дара-и-Суф в девять утра в воскресенье», — сказал агентству начальник пресс-центра 209-го корпуса афганской армии Ханиф Резаи.
По его словам, все находившиеся в машине боевики убиты.

«Талибан» данную информацию пока не комментировали.

| 2019-09-15T14:30:57+00:00 15 сентября 2019, 16:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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