Убийца болгарской журналистки получил 30 лет тюрьмы

Окружной суд в болгарском городе Русе приговорил Северина Красимирова к 30 годам лишения свободы за изнасилование и убийство журналистки и административного директора регионального телеканала TVN Виктории Мариновой, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что 21-летний Красимиров признал свою вину в убийстве и изнасиловании женщины, после чего дело было рассмотрено по сокращенной процедуре. Таким образом, обвиняемому удалось избежать максимального наказания в виде пожизненного срока.

В ходе выступления в суде Красимиров извинился перед родителями журналистки и заявил, что сожалеет о содеянном.

Ранее он заявлял, что примет любое наказание, даже пожизненное заключение. По его словам, перед нападением на девушку он употреблял на вечеринке много алкоголя и наркотики, из-за чего практически ничего не помнит.