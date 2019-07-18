Убийство в Эрбиле и С-400 в Мюртеде – звенья одной цепи?

На прошлой неделе турецкие СМИ торжественно транслировали прибытие в Анкару на авиабазу Мюртед первых поставок ЗРК С-400. Эрдоган, несмотря на давление со стороны США, ЕС и перед угрозой санкций, все равно решил не отказываться от этих систем. А потому «наказание» неминуемо.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, так как эта страна закупила у России зенитные ракетные системы С-400.

«И теперь мы говорим Турции… мы не будем продавать вам самолеты F-35″, — заявил Трамп на встрече с кабинетом министров. — Это очень сложная ситуация, в которую они попали. И мы в США попали в очень сложную ситуацию», — сказал он.

Ответственность, естественно, как и во всех остальных случаях, президент США возлагает на администрацию своего предшественника, которая «игнорировала запросы Турции на закупку систем «Пэтриот».

Данное событие сказалось на экономике Турции, еще без каких либо санкций. Агентство Fitch понизило рейтинг Турции, что говорит о том, что страна либо не сможет перекредитовываться, либо же будет получать деньги под большие процентные ставки.

Беды Турции на этом не заканчиваются. Возможно, они только начинаются. Пользуясь, случаем, Европейский Союз отменил заседание Совета ассоциации Турция — ЕС, а также решил приостановить любые заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией в связи с бурением шельфа у побережья Кипра.

Дополнительно, страны-члены ЕС договорились сократить объем помощи Турции до момента вступления страны в ЕС и предложили Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в этой стране.

«В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции Совет принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией».

К Эрдогану можно относиться по-разному. Его можно не любить и не одобрять проводимую им политику. Его можно считать авторитарным лидером, но вопрос о праве Турции заниматься бурением скважин у побережья Кипра не Европе решать. Это суверенное право Анкары, но, видимо, в Европе привыкли видеть в лице Турции «хромую утку», которая без согласия ЕС не имеет права даже на собственные национальные интересы.

Конечно, говорить о том, что отношения между ЕС и Турцией будут портиться, не приходится, хотя бы по показателям товарооборота между Анкарой и странами ЕС. Турция – это восьмидесятимиллионный рынок, и в условиях, когда Европа далека от лучших экономических показателей, вести торговые войны с Турцией она не собирается. Скорее это «вклад» в солидарность с конгрессом США в ответ на закупку систем С-400.

Если в случае с Вашингтоном у Анкары мало пространства для маневра, то в случае с ЕС, у Эрдогана их предостаточно. Он припомнит Брюсселю, то, как они используют Турцию как «шлагбаум» для мигрантов. При этом из обещанных 30 миллиардов евро помощи, Турция получила пока 3 миллиарда, в случае, если Анкара решит приоткрыть этот «шлагбаум» Европейскому Союзу точно лучше не станет.

Исключать вариант, что Анкара была готова к подобному давлению со стороны западных партнеров, нельзя. Это давний и излюбленный прием эрдогановской Турции, сначала дожимать свою политику, а потом уже на переговорах добиваться лучших условий.

Но игра вокруг Турции не заканчивается. Вчера в Ираке в городе Эрбиль, где расположено генконсульство Турции, было совершено вооруженное нападение на сотрудников дипмиссии.

«В результате подлого нападения погиб сотрудник нашего генконсульства в Эрбиле. Он находился вне здания дипмиссии. Мы прилагаем усилия совместно с иракскими властями для скорейшей поимки виновных в этом преступлении», — говорится в заявлении турецкого МИД.

Все это звенья одной цепи. «Жребий был брошен» для Турции еще с началом сирийской войны, которая должна была дестабилизировать и Турцию. Дестабилизировать она не смогла, а вот пошатнуть экономическую стабильность страны бесспорно получилось.

Еще в декабре Эрдоган анонсировал новые операции в Сирии и на севере Ирака. Стоит ли за последними событиями РПК или нет, сейчас уж не столь важно. Понятно, что, кто бы это ни сделал, это не из добрых намерений, а для того, чтобы еще больше втянуть Турцию в ближневосточное болото, выхода из которого не видно.