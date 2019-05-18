У Зеленского указ о роспуске Рады назвали фейком

Указ о роспуске Верховной Рады, опубликованный ранее некоторыми СМИ, является фейком и не имеет отношения к реальности, заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева, сообщает Громадське 18 мая.

Такой же документ месяцем ранее опубликовал замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, отметив, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть «примерно так».

Советница Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявляла о том, что Портнов не работает над судебной реформой в штабе новоизбранного президента.

| 2019-05-18T19:19:33+00:00 18 мая 2019, 20:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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