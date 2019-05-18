У Зеленского указ о роспуске Рады назвали фейком

Указ о роспуске Верховной Рады, опубликованный ранее некоторыми СМИ, является фейком и не имеет отношения к реальности, заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева, сообщает Громадське 18 мая.

Такой же документ месяцем ранее опубликовал замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, отметив, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть «примерно так».

Советница Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявляла о том, что Портнов не работает над судебной реформой в штабе новоизбранного президента.