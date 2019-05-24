У Зеленского не сложились отношения с депутатами

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство. В качестве доказательства он пообещал опубликовать запись этих переговоров, сообщает ТАСС.

«Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций [Рады], которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение», — заявил глава администрации в эфире украинского телеканала «1+1».

По его словам, это стало «неожиданным уроком». «Мы изучили этот урок. И я думаю, что «мажоритарка» им не поможет, и партия «Слуга народа» покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах», — добавил Богдан.

Верховная рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.