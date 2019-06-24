У здания ЦИК в Киеве началась акция сторонников партии Саакашвили

Сторонники партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» в понедельник проводят акцию около здания ЦИК Украины, сообщила пресс-служба партии.
Ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщила, что отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при выдвижении и направила материалы в полицию.
«Вход в ЦИК заблокирован. Представителей «Движения новых сил» Михаила Саакашвили не пропускают в помещение. Кроме того, сейчас к ЦИК стягивают Нацгвардию», — говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.(РИА Новости)
| 2019-06-24T14:47:03+00:00 24 июня 2019, 15:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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