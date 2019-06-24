У здания ЦИК в Киеве началась акция сторонников партии Саакашвили

Ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщила, что отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при выдвижении и направила материалы в полицию.

«Вход в ЦИК заблокирован. Представителей «Движения новых сил» Михаила Саакашвили не пропускают в помещение. Кроме того, сейчас к ЦИК стягивают Нацгвардию», — говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook .(РИА Новости)