У здания посольства России в Киеве произошел взрыв

Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылккой на полицию Киева.

«Под землей взорвался высоковольтный кабель. В результате взрыва повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал», — отметили в пресс-службе полиции, добавив, что сейчас проверяется информация об обесточивании путепровода, к чему привлечены «все профильные службы».

В пресс-службе сказали также, что полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей «Киевэнерго», что высоковольтный кабель принадлежит Юго-Западной железной дороге.

| 2019-04-13T13:45:03+00:00 13 апреля 2019, 13:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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