У здания посольства России в Киеве произошел взрыв

Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылккой на полицию Киева.

«Под землей взорвался высоковольтный кабель. В результате взрыва повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал», — отметили в пресс-службе полиции, добавив, что сейчас проверяется информация об обесточивании путепровода, к чему привлечены «все профильные службы».

В пресс-службе сказали также, что полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей «Киевэнерго», что высоковольтный кабель принадлежит Юго-Западной железной дороге.